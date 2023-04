A Barolo un bel regalo di Pasqua: aperto il nuovo parcheggio in fondovalle

Un bel regalo di Pasqua per il paese di Barolo. Ieri, 3 aprile, la sindaca Renata Bianco e l’amministrazione comunale hanno accolto il Governatore del Piemonte Alberto Cirio per la visita ufficiale al nuovo parcheggio in fondovalle paese, a circa 1 km a piedi dal centro, che verrà aperto al pubblico in occasione delle festività pasquali.



Sono stati investiti 500 mila Euro (50 mila Euro dal Comune) per circa 110 posti auto e 6 per disabili, con, in più, 8 spazi riservati ai pullman.Questo spazio è stato reso possibile grazie ad un accordo di programma con la Regione Piemonte risalente al 2018, e poi ripreso dall’attuale giunta Cirio. I lavori sono iniziati a marzo 2022, e, dopo alcuni ritardi dovuti a osservazioni ambientali, terminati nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente circostante.

È stato posizionato anche un bagno, utilizzati materiali ecosostenibili, ed esteticamente piacevoli, e tolto il numero minimo di alberi, rimpiantati vicino per compensazione gli alberi abbattuti per lasciare spazio al parcheggio.



«Mancano alcuni piccoli dettagli che verranno inseriti per l’apertura del parcheggio in occasione della Pasqua - dichiara la sindaca Renata Bianco – così da rendere completa un’opera molto importante in chiave turistica e di viabilità.

Barolo è un paese che, come altri, vede già un buon afflusso di turisti, se guardiamo alla stagione che sta iniziando, e siamo soddisfatti di poter dare questo servizio a chi vorrà apprezzare le bellezze delle Langhe. Un piccolo tassello per risolvere il problema della sosta che verrà potenziato grazie al servizio navetta che metteremo presto in pista.

Per ora, ma anche in seguito, chi lascerà la vettura in questo parcheggio, potrà raggiungere il paese a piedi percorrendo la strada pedonale e ciclabile che, da via della valle, porta ai piedi del castello e si apre ad un bel panorama. Non ci resta che accogliere i turisti che, come si prevede, quest’anno saranno ancora una volta numerosi».