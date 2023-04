Brusco calo delle temperature e montagne imbiancate nel risveglio della Granda

La situazione della neve in mattinata su 4 webcam della provincia

Appena 6 gradi nel centro di Cuneo e neve che è tornata ad imbiancare le catene montuose della provincia. Così si è risvegliata nella mattinata di oggi, martedì 4 aprile, la Granda: una leggera spruzzata di neve oltre i 1000 metri, qualche centimetro in più salendo di quota.

Particolarmente suggestivo, come sempre, il santuario di Sant'Anna in Valle Stura, il più alto d'Europa con i suoi 2.035 metri sul livello del mare, tradizionale meta dei fedeli cuneesi durante l'estate, ma irraggiungibile fino a tarda primavera. Eccolo, sotto l'abbondante coltre di neve alle 8 di stamane.

Passando alla Valle Maira, anche i tetti della case di Marmora, a 1223 metri di quota, sono tornate a riassaporare il peso della neve, anche se in modo contenuto seppur adeguato per il periodo.

Importante l'accumulo di neve in Valle Grana, a Chiappi di Castelmagno (1661m slm).

Stessa situazione anche sulle piste da sci del monregalese, il caso dei 1742 metri di Malanotte.

Una boccata d'ossigeno certamente non sufficiente per i problemi idrici che si prospettano seri nell'estate piemontese, ma che in qualche caso serviranno almeno a prolungare di qualche giorno la stagione dello sci fino al prossimo weekend pasquale.

Le previsioni danno un ulteriore calo delle temperature, con minime che nelle prossime due notti nel capoluogo dovrebbero attestarsi intorno agli zero gradi e pioggia per venerdì e, forse, sabato.