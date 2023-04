Consorzio SEA: finanziati tre progetti per due milioni e mezzo di euro

Sono tre i progetti finanziati dal PNRR presentati dal Consorzio SEA, per un valore complessivo di due milioni e mezzo di euro.

Si tratta di due Centri del Riuso, a Saluzzo e Fossano, e 35 distributori automatici di materiali di sacchi per la raccolta “porta a porta” a servizio dell’intero territorio.

I progetti sono stati presentati nell’ambito della linea d’Intervento dedicata al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nell’ambito della quale il Consorzio aveva presentato alcune domande di finanziamento.

Una soddisfazione per il Consorzio SEA, che continua ad investire nello sviluppo del territorio per quanto riguarda la gestione sostenibile dei rifiuti, cogliendo le opportunità di finanziamento sia nazionale che comunitario.

“Sono molto contento del finanziamento, e ringrazio i tecnici del Consorzio del prezioso lavoro che hanno fatto per la redazione dei progetti.” dichiara il Presidente Csea Rubiolo “Una volta realizzati i Centri del riuso, sarà importante il coinvolgimento di realtà impegnate nel sociale e nel volontariato per la loro gestione operativa”. Distributori automatici di materiali di sacchi per la raccolta “porta a porta”.

Uno dei progetti finanziati consiste nell’installazione di distributori automatici di sacchi per la raccolta differenziata di umido, imballaggi in plastica e secco residuo, da collocare presso 28 Comuni del territorio, con un numero di abitanti superiore a 1.000, per un totale di 35 macchinari.

Nei Comuni interessati dall’intervento sono già stati individuati i potenziali punti di collocazione delle attrezzature. Il progetto nel suo complesso ha un valore economico di 725 mila euro.

Il Centro del Riuso a Saluzzo L’intervento, per un valore di più di 880 mila euro, prevede la realizzazione di un Centro del Riuso ex novo nel Comune di Saluzzo, a circa 150 m dall’Isola ecologica. Il fabbricato avrà una superficie coperta pari a 600 metri quadrati di cui 420 dedicati ad area espositiva attrezzata con scaffalature modulabili per facilitare la visibilità e ampliare le superfici espositive.

A livello operativo, il Centro del Riuso potrà ricevere direttamente dagli utenti i beni che, ancora in buone condizioni e riutilizzabili, possono avere buone opportunità di riutilizzo da parte di altri cittadini. Inoltre, per favorire il flusso di beni destinati al riuso, gli operatori addetti alla guardiana dell’isola ecologica illustreranno agli utenti la possibilità di avviarli al riutilizzo con eventuale deposito in zona dedicata per il successivo avvio ai centri del riuso, alternativamente a destinarli come rifiuto.

Saranno quindi ammessi al Centro del Riuso sia i beni provenienti direttamente dagli utenti del territorio di CSEA che quelli in arrivo dalle isole ecologiche del territorio del Consorzio. Gli oggetti saranno esaminati e, in caso di positiva valutazione, catalogati e destinati all’area espositiva.

Nel suo complesso l’intervento mira a raggiungere due obiettivi: il primo, ambientale, è la sottrazione al ciclo dei rifiuti di beni che hanno ancora buone, a volte ottime, possibilità di riuso. Il secondo obiettivo, sociale, si concretizzerà con l’affidamento della gestione del Centro a cooperative sociali e organizzazioni di volontariato, favorendo così inserimenti lavorativi di personale svantaggiato.

Esprime soddisfazione il sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni: «Esprimo una grande soddisfazione per questo progetto finanziato nell’ambito del PNRR: questo conferma la capacità del nostro territorio di attrarre fondi straordinari che consentono di fare opere che non gravano sui contribuenti locali, ma che contribuiscono a migliorare la vita dei saluzzesi e di tutti i cittadini dell’area vasta.

Inoltre, si tratta di un progetto dall’altro valore che ci permette di fare passi avanti nella gestione virtuosa e sostenibile dei rifiuti, perché il Centro del Riuso permetterà di allungare la vita dei beni ancora in buono stato, ma che non servono più, che sarebbero diventati presto rifiuti. Per la gestione del Centro, come già condiviso con lo CSEA, vorremmo coinvolgere persone svantaggiate, anche dal punto di vista occupazionale, dando un valore sociale importante alla struttura. Ancor più, il Centro sarà localizzato nell’area dove si sta sviluppando la piattaforma a supporto di tutto il territorio “Terres Monviso” per una serie di servizi sovracomunali dedicati all’area del saluzzese.

Una sede che importante che renderà questo e altri servizi comodi per tutta l’area dei Comuni del territorio. Rinnovo i complimenti al Consorzio, agli amministratori che hanno avuto l’intuizione giusta di seguire questi bandi e ai tecnici che li hanno saputi redigere nel migliore dei modi per presentarli alla richiesta di finanziamento».

Il Centro del Riuso a Fossano L’intervento, per un valore di più di 880 mila euro, prevede la realizzazione di un Centro del Riuso ex novo nel Comune di Fossano, in un’area contigua all’isola ecologica. Il fabbricato avrà una superficie coperta pari a 500 metri quadrati e sorgerà dove attualmente è presente un depuratore comunale dismesso.

L’intervento coniugherà il riordino dell’area in disuso, così recuperata, e la realizzazione del nuovo Centro, per la creazione di un polo del recupero. Il Centro del Riuso a Fossano, come quello di Saluzzo, potrà ricevere beni che, ancora in buone condizioni e riutilizzabili, possono avere buone opportunità di riutilizzo da parte di altri cittadini.

Anche in questo caso, a fianco del beneficio ambientale si svilupperà un obiettivo sociale, che si concretizzerà con l’affidamento della gestione del Centro a cooperative sociali o a organizzazioni di volontariato, favorendo così inserimenti lavorativi di personale svantaggiato.

Ulteriore inclusione potrebbe aver corso in un secondo tempo, attrezzando il laboratorio del centro a “officina del riuso”, in cui operatori qualificati affianchino personale svantaggiato nel dare nuova vita a beni riparabili con piccoli interventi o a creare oggetti artistici con parti di essi, il tutto in alternativa dell’avvio al ciclo dei rifiuti.

Il vice sindaco di Fossano, Giacomo Pellegrino, è molto soddisfatto dell’esito della graduatoria: «Si tratta di un progetto nel quale abbiamo creduto fin da subito, per questo è stata presentata la richiesta da parte del Consorzio. La realizzazione del Centro avrà una doppia valenza: di riqualificazione, perché verrà sistemata l’area dell’ex depuratore, e poi ci sarà l’utilità di questa nuova struttura che consentirà ai beni in buono stato di poter essere riutilizzati e non diventare rifiuti, con l’interesse di tutti, soprattutto dell’ambiente».

