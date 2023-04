Esercitazione di Protezione Civile a Mondovì per la pulizia dell’area esterna al cimitero di Gratteria

Lo scorso venerdì 31 marzo, come annunciato (leggi qui), è stata ripulita l’area esterna al cimitero frazionale di Gratteria Mondovì.

Nell’occasione si è svolta un’esercitazione dell’Unità di Protezione Civile Alpini-Mondovì: la giornata ha visto in campo uomini e donne, debitamente formati e abilitati all’uso di motoseghe e decespugliatori al fine di ripulire da arbusti, alberi e piante infestanti, l’area identificata in collaborazione con gli uffici e i tecnici comunali.

Si ringrazia il sindaco Luca Robaldo per la presenza durante l’attività, il gruppo locale Alpini per il pranzo offerto e i tecnici comunali per la sinergica collaborazione.

“Un grazie davvero sincero – dichiara la coordinatrice della PC ANA Mondovì, Franca Taramasso – giunga ai nostri volontari e volontarie, sempre pronti a aiutare la collettività, in ogni situazione e in ogni momento, nonché a collaborare in attività ed esercitazioni, con forte energia, grinta e determinazione”.