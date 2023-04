Il PD fossanese propone un poker di serate online su sanitá, politica e disuguaglianze

Il Partito Democratico di Fossano, a poche settimane dai, per certi versi sorprendenti, risultati delle primarie, e parallelamente al rilancio locale e nazionale della campagna di tesseramento, cala un poker di approfondimenti su tematiche di tutto rispetto, con un occhio al territorio.



Si tratta di quattro martedì, programmati dall'11 aprile al 30 maggio prossimi, che con il nome de "I martedì del PD di Fossano" andranno a proporre in modalità online altrettante riflessioni rispettivamente sul futuro della sanità pubblica, sull'identità politica, sull'attualissimo tema del disuguaglianze e sulla medicina di genere.



Spiega Stefano Gemello, coordinatore cittadino del partito: "La ritengo una programmazione di tutto rispetto, e per gli argomenti, e per i nomi coinvolti. La modalità in remoto ci consente di poter programmare in poco tempo ben quattro serate di altissimo livello, progettate grazie all'indispensabile rete di contatti di Ivana Borsotto, che in particolare si occuperà pure di coordinare il terzo appuntamento. Vogliamo proporre tematiche di ampio respiro senza dimenticarci delle implicazioni e delle esigenze territoriali. Infatti ci saranno anche ospiti strettamente fossanesi. Manca un anno al rinnovo dell'amministrazione comunale ed é partito all'interno del PD il percorso per la definizione di una strategia che possa arrivare alla formulazione di una alternativa vincente contro l'eventuale riproposizione della coalizione di centrodestra, principio che peraltro condividiamo esplicitamente, ciascuno con le proprie prerogative, con la neonata associazione Polo Civico. Sono sicuro che i fossanesi risponderanno bene al quartetto di eventi da noi proposto."



Questo il dettaglio delle quattro serate:

- Martedì 11 aprile h21, "Sanitá pubblica: quale futuro?" con Rosy Bindi, già ministra della Sanità e delle Politiche Familiari; Monica Canalis, consigliera regionale membro della commissione sanitá; Maurizio Sarotto, medico di Fossano.

Modera Paolo Lingua, consigliere comunale.



- Martedì 9 maggio h21, "Politica: riconoscersi e riconoscere" con Stefano Gemello, segretario fossanese PD dialoga con Paolo Furia, già Segretario regionale PD.



- Martedì 16 maggio h21,"Disuguaglianze: come nascono e come superarle" con Ivana Borsotto del circolo PD di Fossano dialoga con Francesco Petrelli di Oxfam Italia e con Nino Mana, direttore Caritas Fossano.



- Martedì 30 maggio h21, "La medicina delle differenze" con Silvia Del Francia, autrice dell'omonimo libro; Valentina Benedetti, referente medicina generale Asl CN1; Rosita Serra, capogruppo consiliare PD.



Il link d'accesso alle serate si può richiedere alla mail: pdfossano@libero.it