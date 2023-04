Infermiere dell'ASO di Cuneo: "Sono preoccupato per il futuro della Sanità pubblica, da dipendente e da cittadino"

Ieri il Partito Democratico ha organizzato un sit-in davanti all'ospedale di Cuneo. Le doppie dimissioni, del direttore generale e del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle, hanno creato un terremoto che coinvolge non solo il nosocomio cittadino.

C'è molta preoccupazione rispetto al percorso per la costruzione del nuovo ospedale, in un momento particolarmente delicato per l'avvio dell'iter, quello della Conferenza dei servizi.

Oggi la nomina di Livio Tranchida, dall’ottobre 2016 direttore generale di Amos. Tante le cose da affrontare. Tra queste, anche la costruzione del nuovo ospedale di riferimento per l'intera provincia Granda.

Ma c'è anche tutta la parte di lavoro quotidiano e ordinario, certmante complicato dalla mancanza dei vertici. C'è un carico di lavoro sempre più pesante, c'è la mancanza di personale.

Di questo ci hanno parlato Andrea Gandolfi, infermiere del Santa Croce, e Piertomaso Bergesio, segretario provinciale della Cgil.