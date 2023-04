Musica e colombe alla casa di riposo di San Michele Mondovì in attesa della Pasqua

"E' stato un bellissimo pomeriggio! -commentano entustiaste le volontarie Avo di San Michele. - "Cogliendo l'opportunità degli auguri e dell'uovo, che come Avo abbiamo portato in dono, abbiamo trascorso un pomeriggio sereno e pieno di gioia. Grazie a Paolo, Carmelo e Renato per la bella musica, alla direzione della struttura per la merenda con la colomba, a Pasquale brillante e capace operatore, alla pasticceria Odasso di Mondovì per le paste offerte, a Ivana Garelli e Ludovica Borsarelli per la presenza."