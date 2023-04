Neive si gode il successo per il campionato studentesco di pasticceria

Maya Cester e Aurora Rossetto sono la coppia di pasticcere che si sono aggiudicate il campionato nazionale studentesco di pasticceria svoltosi presso la sede dell’Arte Bianca di Neive. Le portacolori dell’istituto di Vittorio Veneto, paese in provincia di Treviso, hanno saputo esprimere al meglio nella loro creazione il connubio tra il Piemonte e la nocciola, che era il tema da sviluppare durante la gara. Tutti i partecipanti avevano a disposizione tre ore per creare il loro dolce. Sono state giornate importanti anche a livello di formazione, grazie ai corsi che si sono svolti per gli alunni non partecipanti, e di amicizia e scoperta di Alba e delle Langhe.

«Mi è piaciuta molto la collaborazione che c’è stata tra i neivesi - afferma Annalisa Ghella, sindaco di Neive – che ha portato a realizzare una bella esperienza in cui la scuola ha di nuovo dimostrato di essere pronta e precisa nell’organizzare questo tipo di evento. Abbiamo il piacere di avere una scuola abituata ai grandi palcoscenici, basti pensare alla partecipazione di alunni ad Alba Aromatica, durante la Fiera Internazionale del Tartufo bianco di Alba, o al Sigep di Rimini.



Il campionato studentesco di pasticceria è stato un’ottima opportunità per il nostro paese, i cui abitanti si sono dimostrati collaborativi, e per questo li ringrazio. Abbiamo vissuto giorni come fossimo stati in un college americano, in cui anche le vie e le strutture hanno preso vita, grazie agli studenti ed ai neivesi: il castello, le vie, le piazze, tutto è stato perfetto.

Un grazie particolare ai ristoratori per i piatti preparati durante la caccia al tesoro nella Festa del Borgo, alla nuova Pro Loco, all’ufficio turistico, all’associazione carabinieri, agli sponsor, ed a tutti i neivesi per la partecipazione».



E lo spazio per i premi dal valore artistico e simbolico non è mancato: «In tutto questo grande dinamismo l’arte ha fatto anche la sua preziosa parte: la distilleria Levi ha accolto i professori nelle visite guidate ed ha donato una versione 3D della “Donna selvatica” come premio alle vincitrici.



Un simbolo importante che, nell’immaginazione, rappresenta questa donna, nata dalla creatività di Romano Levi, che corre tra le colline e che, idealmente, raggiunge Vittorio Veneto, la sui scuola di arte bianca ha vinto il trofeo.



Un ringraziamento anche all’artista artigiana Marika Mancin, che ha offerto un collier di nocciole creato in chiave contemporanea che ho personalmente donato alla dirigente scolastica Paola Boggetto, e denominato l’ “Oro delle Langhe”, perché le nocciole sono il nostro oro».