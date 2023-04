Promozione territoriale e solidarietà: anche Busca è un 'comune Tabuiato' [VIDEO]

Anche Busca è parte dell’app TabUi, iniziativa internazionale di promozione turistica che vede proprio nella provincia Granda il proprio fulcro e motore produttivo. Geolocalizzando gli utenti, l’app fornisce informazioni circa percorsi, visite, luoghi e ricettività: cerca e trova proprio come il cane da tartufo da cui prende il nome.



Abbiamo raggiunto il sindaco Marco Gallo e l’assessore Diego Bressi a Busca, in municipio e sulla collina, nel parco Francotto che ospita la panchina gigante della città (realizzata grazie al contributo de ‘La cura nello sguardo’, associazione di solidarietà fondata da Fabrizio Giai): è stata occasione per illustrare le funzionalità specifiche che l’app riserva al territorio buschese e per addentrarci nella novità che riguardano l’offerta turistica del territorio.