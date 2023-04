'Risorsa Acqua': grande partecipazione all'evento promosso da Fare Quadrato

Ottimo successo di pubblico per l’iniziativa promossa dall’associazione Fare Quadrato, sodalizio che raggruppa gli amministratori locali under 40 della Provincia di Cuneo, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, sul sensibile tema della gestione della risorsa idrica da parte degli enti locali e, più in generale, dalle comunità territoriali, alla luce della crisi attualmente imperversante.

Il momento di approfondimento, che si è tenuto ieri, lunedì 3 aprile 2023, presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC, è stato introdotto dall’intervento del Presidente di Fare Quadrato, Alberto Deninotti, succeduto dai saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo (già Presidente di Fare Quadrato), del Vicesindaco della Città di Cuneo, Luca Serale, di Federico Borgna, già Sindaco di Cuneo e Presidente della Provincia di Cuneo, e di Mirco Spinardi, membro del Consiglio Generale della Fondazione CRC e Presidente di C.A.L.S.O S.p.A.

La prima parte dell’evento, grazie all’intervento del Dott. Andrea Alfieri, è stata dedicata all’approfondimento delle iniziative e le attività promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo sul tema dell’emergenza idrica, con particolare attenzione al bando "Risorsa Acqua”, misura di investimento che mira a favorire uno sviluppo sostenibile delle risorse idriche promuovendo a livello urbano il miglioramento della gestione dell’acqua ed interventi puntuali utili all’adattamento del territorio a lunghi periodi di siccità e scarse precipitazioni.

In occasione di tale intervento è stato comunicato ai presenti che tale misura verrà prorogata rispetto al termine di scadenza, inizialmente prevista al 7 aprile 2023.

Successivamente sono intervenuti il Dott. Giuseppe Delfino, Amministratore delegato di A.C.D.A. S.p.A. e membro del Consiglio di Amministrazione di CO.GE.SI Scrl, e l’ing. Fabio Monaco di A.C.D.A S.p.A., i quali hanno esposto in modo dettagliato l’attuale situazione della gestione della risorsa idrica da parte delle citate società, ed i dati relativi all’emergenza siccità che la nostra provincia sta, più di altre, vivendo.

Si è poi concentrata l’attenzione sulle iniziative che enti e comunità locali possono intraprendere al fine di sensibilizzare la popolazione ad un uso più responsabile e consapevole della risorsa acqua, ed anche sui prossimi interventi che A.C.D.A. S.p.A. intende porre in essere per gestire tale emergenziale situazione

“Ringraziamo tutti gli amministratori che hanno partecipato all’incontro promosso dalla nostra associazione – commentano Alberto Deninotti, Presidente di Fare Quadrato, e Pietro Danna, Vicepresidente di Fare Quadrato – e la Fondazione CRC per averci ospitato nella splendida location dello Spazio Incontri e coadiuvato nell’organizzazione di questo evento. Il problema della siccità è una delle più grandi sfide della nostra generazione ed è nostro dovere, come amministratori locali, attivarci affinché vi siano più investimenti ed una maggiore sensibilizzazione delle comunità locali nell’impiego della fondamentale risorsa acqua nella vita di tutti i giorni”.