Tranchida commissario dell’Aso Santa Croce, Icardi: "Nomina in tempi rapidi per dare immediata continuità operativa all’ospedale" [VIDEO]

Ha trovato conferma nella scelta dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi quanto riportato in mattinata dal nostro giornale in merito alla nomina dell’attuale direttore di Amos Livio Tranchida quale commissario dell’Azienda Ospedaliera "Santa Croce e Carle" di Cuneo in sostituzione del direttore generale dimissionario Elide Azzan.



La scelta del 46enne manager originario di Trapani, che da sei anni guida Amos dopo essere stato "city manager" del Comune di Sesto San Giovanni, nella città metropolitana di Milano, è stata formalizzata dalla Giunta regionale nella riunione di questa mattina, martedì 4 aprile, a una settimana dalla decisione di Azzan (la comunicazione lo scorso 28 marzo) di dimettersi anzitempo dal mandato triennale in forza del quale dal 1° giugno 2021 guidava l’azienda ospedaliera cuneese.



Di peso il curriculum del manager, che ha una laurea in Economia Aziendale e un master in management sanitario conseguiti presso la Sda Bocconi di Milano, risulta iscritto all’Albo dei Direttori di Aziende Sanitarie della Lombardia, della Sicilia e del Piemonte, e che dal 2016 dirige Amos Scrl, impresa partecipata al 100% dalle Asl e Aso del Cuneese, Astigiano e Alessandrino, in favore delle quali eroga servizi ospedalieri e sanitari con 2.200 addetti.



Ora il nuovo incarico, dal prossimo 1° maggio, "con poteri – rimarca la Regione – spettanti per legge al direttore generale dell’azienda, compresa la facoltà di nominare i direttori amministrativo e sanitario, decaduti col direttore generale uscente".



Il suo compito sarò quello di traghettare l’Aso sino a quella che sarebbe stata la naturale scadenza di mandato dei suoi vertici, nel giugno 2024.



Nell’augurare buon lavoro al nuovo commissario, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Luigi Icardi sottolineano che "le dimissioni, per ragioni personali, dell’ex direttore Azzan non hanno comportato rischi di allungamento dei tempi del cronoprogramma del nuovo ospedale, per il quale sono in corso i confronti tecnici funzionali alla prossima Conferenza dei Servizi e che la nomina in tempi rapidi del commissario ha lo scopo di dare immediata continuità operativa all’ospedale non solo per l’edilizia sanitaria, ma per tutte le attività sanitarie da garantire alla comunità".

ICARDI: "MANAGER DI GRANDE ESPERIENZA PER IL S. CROCE" [VIDEO]