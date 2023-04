Nessun ferito grave nell’incidente stradale verificatosi intorno al mezzogiorno di oggi, martedì 4 aprile, in territorio di Piasco.

Il sinistro ha coinvolto due autovetture, che, per cause che andranno accertate dalle forze dell’ordine, sono andate a scontrarsi frontalmente in via Isola Inferiore.



Sul posto sono intervenuti l’emergenza sanitaria 118 e i vigili del fuoco provenienti dal Distaccamento di Saluzzo.