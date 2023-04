Venasca, è mancata “Ritina” Garnero, mamma del sindaco Silvano Dovetta

Commozione a Venasca per la morte di Margherita Garnero, per tutti “Ritina”, vedova Dovetta, mamma del sindaco del paese, presidente dell’Unione montana valle Varaita e consigliere provinciale, Silvano Dovetta.

Aveva da poco compiuto 90 anni.

“Ritina” – così tutti la conoscevano in paese e in valle - aveva gestito assieme al marito Nino Dovetta, il ristorante-albergo Valle Varaita, dal 1968 fino al 2002.

Un rinomato locale con una lunga tradizione a conduzione familiare, che in precedenza, quando era ancora una semplice trattoria, si chiamava “Pilone Rocche”.

Margherita Garnero era nata a Venasca il 12 febbraio 1933; nel 1951 si era sposata con Costanzo “Nino” Dovetta, con cui ha condiviso il ristorante dove si tenevano pranzi e cene per comitive e varie cerimonie, compresi i matrimoni.

Era una cuoca provetta: il suo piatto forte era il brasato al barolo.

I funerali si svolgono domani, mercoledì 5 aprile, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Venasca.



Il rosario viene recitato questa sera, martedì 4 aprile, alle 20, sempre in parrocchia.

Ritina lascia i figli Marisa e Silvano (sindaco di Venasca al suo terzo mandato), il genero Bruno, i nipoti Flaviana e Cristian, il pronipote Francesco, il fratello Giuseppe, le cognate Franca e Mariacarla, il figlioccio Pietro.