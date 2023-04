Escort a Cuneo, Escort4you spiega l’importanza della tecnologia nel settore

Oggi è impensabile per molti di noi un mondo senza smartphone e computer. La tecnologia ha invaso praticamente ogni settore, diventando un mezzo indispensabile per portare avanti attività quotidiane, come il lavoro oppure lo svago durante il tempo libero. Escort4you, sito specializzato nel settore delle escort, spiega come la tecnologia sia diventata una parte fondamentale nel business in tutta Italia, compreso per le escort a Cuneo.

La nascita dei siti specializzati

Fino a soli dieci anni fa, la ricerca di una donna o di un uomo con cui intrattenersi era molto limitata. Si potevano ricercare le sex workers nelle strade di periferia, in luoghi spesso poco raccomandabili. Oggi è tutto diverso: come trovare una escort a Cuneo? Basta visitare uno dei siti specializzati come Escort4you e andare sulla pagina specifica della propria città. Si possono trovare facilmente i profili delle escort di Cuneo comprensivi di fotografie, video e descrizioni, ma anche tutte le informazioni di contatto e sui servizi offerti, oltre che i prezzi indicativi o specifici. La tecnologia ha inoltre permesso alle escort a Cuneo e nel resto d’Italia di spostare il proprio business dalla strada ad appartamenti privati, comodi e soprattutto discreti, oltre a dar loro una maggiore visibilità e l’opportunità quindi di trovare nuovi clienti.

I trend del settore

La tecnologia ha anche favorito alcuni trend piuttosto che altri, proprio per la maggiore quantità di informazioni che si possono trovare in rete. Ad esempio, oggi sono molto diffuse le richieste particolari, come la Girlfriend Experience (in cui la escort si comporta come una vera e propria “fidanzata”, con baci e altre dimostrazioni di affetto più intime) oppure le escort MILF, ovvero donne più mature e quindi tendenzialmente con più esperienza rispetto alle ragazze più giovani. Questi trend sono probabilmente frutto delle maggiori possibilità di scelta che la rete ci ha messo a disposizione, oltre appunto alla maggiore privacy che gli utenti possono ottenere navigando su un sito come Escort4you. A questo si aggiunge ovviamente una crescente consapevolezza e libertà rispetto agli argomenti legati alla sfera sessuale, un altro aspetto legato a doppio filo con l’avvento di Internet.