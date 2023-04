A Rifreddo la 'caccia all’uovo di Pasqua': giovedì 6 aprile l’iniziativa pensata per bimbi e ragazzi

Un’iniziativa pensata soprattutto per i bambini dell’asilo, delle elementari e delle medie. Un modo divertente per trascorrere un giorno di festa. Giovedì 6 aprile, a Rifreddo si terrà la caccia all’uovo di Pasqua, organizzata dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, in collaborazione con l’amministrazione comunale.



Un evento simpatico aperto a tutti, con inizio nel Campo Sportivo Parrocchiale dalle ore 15 alle ore 17. La partecipazione alla caccia all’uovo è gratuita e aperta ai bambini fino ai 13 anni, possibilmente accompagnati da un adulto. Oltre alla divertente caccia al tesoro, nel programma della giornata ci saranno tanti laboratori per bambini di ogni età.



Un momento molto bello in cui i bambini, sotto la sapiente guida dell’educatore Andrea Besso e dei ragazzi del CCR , possono divertirsi in allegria districandosi tra i vari giochi e stands a tema pasquale.



“Un evento ormai consolidato da anni - commenta il vicesindaco Elia Giordanino - e molto partecipato dai bambini e dalle loro famiglie. Inoltre, il fatto che le attività siano pensate e organizzate direttamente dai ragazzi del Consiglio comunale dei Ragazzi ovvero da ragazzini di età compresa tra la quarta elementare e la terza media, sottolinea il loro impegno per il paese e la comunità, oltre ad essere un momento formativo e di impegno sociale”.