Alba: il rapper Ernia con Lazza e Geolier per la prima Giornata Giovani di Collisioni

È giunto il momento di completare il cast della prima Giornata Giovani di Collisioni in piazza Medford, organizzata in collaborazione con Banca d’Alba. Venerdì 7 luglio Collisioni è lieta di annunciare in concerto uno dei rapper più amati dal pubblico dei giovanissimi: Ernia, nome d’arte di Matteo Professione, classe 1993, una delle voci più originali e autorevoli che ha saputo reinventare il sound del rap italiano portandolo ai vertici di tutte le classifiche.

Quello di Ernia era uno degli album più attesi dell’anno, e non ha deluso le aspettative: Io non ho paura, pubblicato lo scorso autunno da Island Records, è uno degli album più belli e ambiziosi della scena italiana, che ha conquistato la critica e infiammato l'entusiasmo dei fan. Ma come più volte ha dichiarato, ciò che Ernia desidera maggiormente è di avere la possibilità di presentarlo dal vivo; desiderio, questo, ampiamente condiviso dalla base che lo segue fedelmente da anni. Così Ernia, sarà protagonista di un grande concerto Venerdì 7 luglio a Collisioni, dopo aver infiammato il pubblico del festival con un set forzatamente ridotto nel 2020, quando le leggi imponevano di assistere alla musica seduti e dotati di mascherina. Ernia ora è quindi pronto a tornare in collisione, per una grande serata che vedrà la partecipazione in concerto anche di Geolier e di Lazza. Un venerdì estivo che già si annuncia memorabile e che metterà nuovamente alla prova la passione dei giovani per la musica live, proponendo loro una maratona di concerti non stop della durata di cinque ore, con un unico biglietto che darà accesso a tutti gli eventi in programma.

I biglietti per il concerto di Geolier + Ernia + Lazza sono acquistabili fin da ora su Ticketone e sugli altri circuiti autorizzati al costo di 39.80 euro. Il biglietto darà accesso all’intera giornata-festival di venerdì 7 luglio, e potranno assistere a tutti gli eventi anche coloro che hanno acquistato il biglietto in precedenza.

