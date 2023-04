Bra, in Biblioteca torna l’appuntamento con "I libri e le rose" con tante attività rivolte a tutti

Sabato 15 aprile torna l’appuntamento alla Biblioteca di Bra con "I libri e le rose", giunto alla seconda edizione.

"L’evento si tiene in occasione della giornata internazionale del libro, fissata per il 23 aprile, data di nascita e di morte di William Shakespeare. Nel nostro caso, riprendiamo una tradizione che si svolge in Catalogna per San Giorgio. Nelle varie città, sono presenti delle bancarelle dove librai regalano una rosa alle donne che a loro volta regalano un libro ai propri cari", spiegano i bibliotecari.

"Noi dunque proporremo il mercatino del libro usato: ogni due volumi acquistati doneremo una rosa. Il ricavato sarà devoluto alle vittime dei recenti terremoti in Siria e Turchia".



La giornata prevede inoltre, dalle 9 alle 18, diverse iniziative per promuovere la lettura, rivolte a tutte le fasce d’età. Per i neonati un incontro di lettura ad alta voce, per i bambini un laboratorio creativo di collage, per gli adolescenti un "escape room letteraria". Prevista anche la presentazione di un’antologia di racconti scritti da donne con ospiti le autrici.

"Sarà una bella occasione per rivolgersi a tutte le fasce d’età per la promozione della lettura, coinvolgendo bambini, ragazzi, adulti", sottolineano i bibliotecari. Ingresso libero e gratuito; in caso di maltempo l’evento si terrà al chiuso.