Bra, uno spettacolo di beneficienza per aiutare i bambini orfani e le donne nelle parti più povere del mondo

«I sold out continuano, e se dopo il 5° arriverà anche il 6°… per noi sarà la conferma che il nostro messaggio e il nostro divertire, e divertirsi, ha di nuovo fatto centro! Continuiamo a raccontare quanto sia bello “stare insieme”, “All together”, appunto!».

Il gruppo saviglianese (ma non solo) dei “Tut a post” arriverà a Bra, all’auditorium del centro polifunzionale Arpino, alle 21 di sabato 15 aprile con il suo spettacolo, una via di mezzo tra un musical e il cabaret! Impegno, lavoro, dedizione, amore e, anche, divertimento, sono gli ingredienti di “All together - uno spettacolo da fare… insieme” con l’ingresso libero e finalità come sempre benefica.

Tutto il ricavato sarà interamente devoluto per due progetti di “Piccoli Passi ODV” (www.piccolipassi.org) associazione saviglianese che aiuta bambini orfani e donne nelle parti più povere del mondo.

Con le Suore Serve di Maria Vergine Madre per un centro di cucitura e di formazione per le donne dì N’Zerekore Repubblica delle Guinea e con la Congregazione Suore della Consolata per comperare scarpe e sandali a piccoli bimbi orfani delle missione di Meru in Kenya. Basti pensare che con 20 euro si acquista un paio di scarpe e con 2 euro un paio di sandali!

I protagonisti della serata saranno Gian Curti, Giuseppe Alladio, Doriano Mandrile, Emanuele Galvagno, Paola Piumatti, Irene Bricchi, Claudia Marsico, Elena Leone, Chiara Vaira, Maria Bossolasco, Giulia “Alis” Dogliatti e altri ancora e il gruppo musicale composto da Marco Racca, Domenico e Alberto “Bobo” Bosio e Marco “Cioca” Campana. Una vera band con tanta e bella musica live, e poi la danza, il teatro, la comicità e la riflessione che saranno la base di una serata con… molte sorprese!

“All together” ha ottenuto il sostegno del CSV di Cuneo e il patrocinio del Comune di Bra.

Ingresso libero e, visto i posti limitati, chi tardi arriva…

“All together” perché la solitudine non è mai il modo migliore per affrontare la vita!