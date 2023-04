Concerto di Pasqua di Dogliani oltre le più rosee aspettative: chiesa dei S.S. Quirico e Paolo gremita

Che gli ingredienti per una serata che vedesse la partecipazione di tanto pubblico ci fossero tutti, pochi avevano dubbi, tuttavia il successo del concerto che ha visto esibirsi prima separatamente e successivamente insieme la Filarmonica “Il Risveglio” diretta da Valerio Semprevivo ed il Coro del Liceo Musicale “Leonardo Da Vinci” di Alba diretto da Sergio Daniele, è andato oltre ogni più rosea aspettativa.

Chiesa Parrocchiale dei S.S. Quirico e Paolo gremita, tanti applausi, emozioni condivise tra esecutori e pubblico, insomma una magia che non sempre si riesce a creare, ma che si è invece palesata, soprattutto durante l’esecuzione a gruppi riuniti del tema “Hymn to the Fallen” di John Williams tratto dalla colonna sonora del film “Salvate il soldato Ryan” e la “Missa Pro Pace” di Daniele Carnevali, magicamente introdotte dalla presentatrice Rosalba Giachello.

La serata, che si è aperta con una breve esecuzione della Banda Giovanile del Risveglio, diretta come sempre da Osvaldo Boggione, autentico fiore all’occhiello della banda musicale doglianese, frutto di un progetto che vede coinvolti oltre quaranta ragazzi della scuola dell’obbligo, è stata anche l’occasione per i componenti della Filarmonica di sfoggiare le nuove divise, confezionate dalla Boutique della sposa di Bene Vagienna.

Ora non resta altro che attendere la replica del concerto che avverrà in autunno ad Alba.