Cuneo: in corso Giolitti la caccia alle uova nel mercato contadino 'Giobia'

Giovedì 6 aprile, in continuità con le iniziative di “Viviamo il Giobia”, dalle ore 16.30 l’angolo tra Corso Giolitti e Via Meucci a Cuneo si animerà con una tradizionale “Caccia alle uova” con dolce sorpresa finale. Bambini, ragazzi, famiglie, adulti: tutti sono invitati a mettersi in gioco in una caccia alle uova che porterà alla scoperta del mercato e dei negozi della zona.



Il punto di ritrovo e di partenza è all’angolo tra corso Giolitti e via Meucci, dove gli educatori presenteranno il gioco. L’iniziativa nasce in collaborazione con le realtà che vivono il “Giobia” e l’area circostante. Si ringraziano per la gentile collaborazione all’iniziativa: gli ambulanti del mercato “Giobia” (Azienda Agricola Basso Donato di Cervasca, la Capanna Agricaseificio di Busca, Azienda Agricola ‘L Brusc e ‘L Bast di Moiola, Azienda agricola Giordano di San Rocco Castagnaretta, Azienda Agricola Valgrana, Meire formaggi di frassino); i negozi Mishuk Alimentari, King Hair parrucchiere, Jin Li Xia Abbigliamento, il Bar Bobo; e la Polizia Locale.



A partire da novembre 2022 accanto a “Giobia”, il mercato dei prodotti biologici a kilometro zero (frutta e verdura, pane, formaggi, miele) sono realizzate alcune iniziative il cui obbiettivo è accompagnare il rilancio del mercato come presidio naturale di comunità.



Il Comune di Cuneo, insieme ad alcuni partner territoriali e a due partner tecnici (le cooperative sociali Emmanuele e Momo) ha messo a punto un programma di attività ed eventi: spettacoli di arti performative, laboratori creativi e momenti di convivialità, il cui obbiettivo è animare il mercato e la zona circostante.



Gli eventi si svolgeranno in Corso Giolitti angolo Via Meucci. Le iniziative sono gratuite e ad accesso libero.