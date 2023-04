Franco Giletta presenta a Milano il libro “La tavolozza di Leonardo”

Dopo la presentazione di oggi martedì 4 aprile (alle 16), nell’ambito de Il Tempo Ritrovato, nella ex caserma Musso di Saluzzo, il libro di Franco Giletta “La tavolozza di Leonardo” edito da Fusta Editore, verrà presentato giovedì 6 aprile alle 12 a Milano presso la Libreria Bocca, con il Patrocinio del Comune di Milano.

“E’ la più antica libreria d’Italia che ha sede nella Galleria Vittorio Emanuele, n. 12 , - aggiunge lo scrittore pittore saluzzese – e si trova a due passi dal Duomo, cuore pulsante della metropoli lombarda. Racconterò in dialogo con il titolare Giorgio Lodetti di come Leonardo da Vinci iniziò ad utilizzare, per macinare e mescolare i colori, una pietra proveniente dai monti del Marchesato di Saluzzo.

Si parlerà dei luoghi citati in suo manoscritto del 1511 conservato a Parigi: del Mombracco e della sua Certosa, del Monviso, di Saluzzo e dello scultore Benedetto Briosco. Narrerò le vicende segrete di un saluzzese che divenne mecenate di Leonardo e che intervenne in suo aiuto a Firenze dopo la fallimentare realizzazione della Battaglia di Anghiari.

Sarà l’occasione per mettere in luce tante vicende del Marchesato durante il periodo del Rinascimento. Si parlerà così di Ludovico II e di Margherita di Foix-Candale, ma anche di tanti artisti, intellettuali, tipografi, orafi e zecchieri che unirono il Ducato di Milano e Saluzzo tra il 1400 e il 1500, per scoprire che l’opera leonardesca ebbe una notevole influenza anche in questo territorio dell’Italia nord occidentale".

Da ultimo, si parlerà dei tanti enigmi legati alla presenza di un’importante copia del Cenacolo di Leonardo, ancora poco nota al grande pubblico, realizzata da un autore sconosciuto nel 1519, l’anno della morte del Genio, presso la Cappella Marchionale di Revello.

Sarà possibile seguire la conversazione in diretta streaming tramite le pagine social della Libreria Bocca dal 1775 Facebook e Instagram e sul suo Canale You Tube https://www.youtube.com/libreriabocca1775