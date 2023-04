L’attualità dell’esistenzialismo di Sartre allo Spazio culturale piemontese

Il Salotto della Filosofia a cura del filosofo Daniele Baron, domani mercoledì 5 aprile, alle 17, presso lo Spazio culturale piemontese in corso Roma 4, a Saluzzo, propone "L'esistenzialismo di Jean-Paul Sartre", incontro sul tema di una filosofia più che mai attuale, che fa riflettere sull'uomo e sulla sua libertà, in grado di dare strumenti per indagare sulla nostra condizione e per agire superando il nichilismo.

Sarà possibile seguire la diretta su facebook, dal profilo di Daniele Baron.

Altre informazioni sul sito dello Spazio culturale piemontese.