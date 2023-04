Peveragno, continua il percorso di serate musicali allo SMAC

Il peveragnese «SMAC», (Spazio Movimento Arte e Cibo) di Via San Giorgio 36), continua con successo il programma delle sue serate musicali, sempre partecipate, che si tengono il sabato sera.. Si proseguirà sin alla primavera inoltrata.

Dopo la grande «festaccia», per nostalgici del 1 aprile, l’8 si esibirà «Way to Hollywood» («Strada per Hollywood»), con Dance Band, il 15 toccherà a «Moda», con Passione Maledetta, il 22 ad «Inedito», dedicato alla dolce e melodica Laura Pausini, il 29 tornerà «Vascollection», tributo a Vasco Rossi.

Il 6 maggio, con «Utopia», la dedica sarà ai Nomadi, il 13, con «Poohregeneration», ai Pooh, il 20, con «The Dragon Attack», ai Queen.

La formula è sempre la stessa: cena più concerto, oppure ingresso libero con consumazione obbligatoria. Appuntamento dalle 20, con apericena, oppure ingresso con consumazione obbligatoria.