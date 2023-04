Storie del Viso 2023 a Costigliole Saluzzo

Si inizia con mercoledì 5 aprile alle ore 17,30, con l’incontro a Palazzo Sarriod de la Tour dal titolo “Monaci e marchesi nella nostra Storia: la trasformazione di un territorio” - Relatore: Dott. Brocchiero Sergio .

Mercoledì 19 aprile, alle ore 17, ritrovo in Via Monviso, per “Un Borgo bagnato dal Varaita”, che prevede visite guidate al Borgo, al Castello Reynaudi (giardini), al dipinto di Hans Clemer. Seguirà un aperitivo al Castello Rosso. Iscrizione € 5. Accompagnatori: Giordanino Renato, Giraudo Monica, Ramonda Manlio, Ferrigno Gianpiero.

Mercoledì 3 maggio, ore 17,30, ancora a Palazzo Sarriod de la Tour l’incontro: “Ora et labora: i monaci lasciano il segno” - Relatore: Prof. Tonietta Alessandro.

Mercoledì 17maggio, alle ore 17,30, con ritrovo all’Agriturismo la Castagnotta, si va alla scoperta di “Una ragnatela d'acqua: Varaita, bedale del corso e acqua nel fondovalle” - Relatore: Ing. Michelis Davide. Aperitivo finale offerto dagli organizzatori.

Sabato 27 maggio, ore 10, con ritrovo in Loc. Staffarda - Revello: “Staffarda un gioiello in eredità”. Si potrà godere di una visita guidata all'Abbazia di Staffarda e pranzo presso il Ristorante Il Sigillo. Il costo della prenotazione più il pranzo è di € 30. Prenotazione entro il 23 maggio.

La partecipazione agli eventi è libera, salvo diverse indicazioni. Ad ogni incontro seguirà un piccolo aperitivo.

Organizzazione a cura di Nicola Carrino, Vice Sindaco di Costigliole Saluzzo, e Renato Chiapello, Presidente Associazione Portofranco.

Per informazioni: 340.7790886