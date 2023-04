Ginnastica Ritmica, podio per Lovera e Voarino nel campionato d'insieme della Fgi

Si è svolto è svolto ad Alba il primo Campionato Regionale d'Insieme indetto dalla Federazione Ginnastica d'Italia una delle gare più complesse perché deve mettere in evidenza non solo la tecnica ben consolidata ma una sinergia impeccabile tra le ginnaste. Moltissime le concorrenti scese in pedana a contendersi il podio in una gara combattutissima fino all'ultimo secondo. Per la Società Ginnastica Mondovì nella gara Open, accompagnate dalla tecnica Silvia Ghibaudo, si è presentata l'ottima coppia di Beatrice Lovera e Rebecca Voarino.

Queste ginnaste, pur sapendo i rischi cui andavano incontro sono state le uniche a presentare una difficile coreografia con ben tre attrezzi, due clavette e un cerchio, e hanno sfidato lanci a notevole altezza e scambi a grande distanza senza mai perdere la concentrazione e gli attrezzi. Meritato terzo posto con soddisfazione delle Istruttrici. Ha sfiorato il podio anche il brillante trio di Desire Gonella, Celeste Naike Madeddu e Gaia Viglino con il loro accattivane esercizio sulla musica dei “Vatussi”. Solo una piccola imprecisione proprio nel finale ha impedito loro di ripetere il successo ottenuto nella precedente gara della serie D; quarto posto comunque a due decimi di punto dalle preparatissime concorrenti.

Un altro podio poteva essere quello della bellissima coppia Melissa Borgna e Agnese Fachino che per un malore nella sera presedente non hanno potuto partecipare con gran rammarico della Società.