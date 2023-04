Iniziato il Campionato Nazionale Country Cross Quad MotoASI

La prima gara del campionato Quad MotoASI, in programma a Villareggia (TO), è stata avversata dal maltempo, che ha costretto organizzatori, piloti ed accompagnatori ad annullarla dopo le prove libere e le prime manche, per fare ritorno a casa.

Le manche sono state ritenute valide per il punteggio di campionato. Al via di gara uno della categoria Elite Daniel Dalmasso è partito in quarta posizione, poi ha recuperato, andando a battagliare con il capofila Silvano Grola ma al penultimo giro ha avuto un problema meccanico che lo ha costretto alla penultima posizione, mentre all’inizio della seconda frazione di gara è iniziato addirittura a nevicare, costringendo gli organizzatori a fermare la gara, attribuendo ad ogni pilota 20 punti.

La seconda prova del Campionato Country Cross Quad MotoASI si è disputata nel novarese, e precisamente a Galliate, in una giornata con meteo perfetto ed un leggero e fresco venticello, del tutto accettabile, gara alla quale hanno preso parte anche i componenti della Scuderia Draghi Rossi di Asti: il rossanese Daniel Dalmasso ed Alberto Avalle, di Murazzo, che gareggiano nella categoria Elite, con Brian ed Efrem Avalle al via nella categoria Sport, mentre Loris e Kevin Avalle erano iscritti nella categoria Esordienti.

Sentiamo le impressioni di Daniel Dalmasso, impegnato nella categoria Quad Elite: “la pista era impegnativa, perché aveva pochi rettilinei ma curvoni lunghi e curve strette. Purtroppo il fondo si è bucato molto quasi subito, formando delle lunghe e dure buche, con sponde friabili, che rischiavano di farti uscire di pista poiché se le affrontavi un po’ troppo forte con l'anteriore, ti tiravano dentro”.

Nelle prove libere della categoria Quad Elite il rossanese riesce a staccare il secondo tempo, posizione che mantiene anche per tutta gara uno, terminata alle spalle di Silvano Grola, con Alberto Avalle che chiude in ottava posizione. In gara due una pessima partenza di Daniel, lo costringe ad una dura rimonta dalla penultima posizione sino alla quarta, mentre Grola va a vincere indisturbato ed Alberto Avalle conquista la sesta posizione. “Purtroppo al via della seconda manche - aggiunge Dalmasso - sono partito malissimo..., addirittura penultimo, riuscendo a risalire con fatica sino alla quarta. Vedevo i primi tre ma non sono più riuscito ad andare a prenderli! Nel male, comunque, è andata ancora bene, poiché sono salito sul podio finale”.

Vediamo ora le classifiche finali delle tre categorie, dopo la seconda gara di campionato:

Quad Elite: 1° Silvano Grola (HP4 Off Road); 2° Alberto Bianchini (idem); 3° Andrea Nesi (idem); 4° Danilo Dall’Asta (MX Valle Stura); 5° Marco Stella (Pista Romano); 6° Daniel Dalmasso (Scud. Draghi Rossi); 7° Fabio Gabutti (Off Road 2000); 8° Alberto Avalle (Scud. Draghi Rossi); 9° Claudio Carminati (Team Quad Tity); 10° Antonella Rutigliano (HP4 Off Road).

Categoria Quad Sport: 1° Riccardo Lami (HP4 Off Road); 2° Federico Gatti (Valli Tortonesi); 3° Tommaso Cappellotto Capiotto (HP4 Off Road); 4° Riccardo Gullo (idem); 5° Dominick Portera (ADV Adventure Team) 6° Efrem Avalle (Scud. Draghi Rossi); 7° Brian Avalle (idem); 8° Riccardo Carozza (Braap); 9° Lorenzo Bortolozzo (HP4 Off Road).

Categoria Quad Esordienti: 1° Francesco Gulllo (HP4 Off Road); 2° Kevin Avalle (Scud. Draghi Rossi); 3° Loris Avalle (Scud. Draghi Rossi); 4° Diego Canetti (HP4 Off Road); 5° Nicolò Carminati (Team Quad Tity); 6° Mattia Atzori (Turrini Moto).

La prossima gara avrà luogo nel giorno di Pasqua, quando i conduttori dei quad saranno nuovamente in pista sul tracciato di Villareggia.