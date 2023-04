Cirio bis in Regione? Salvini: "Assolutamente soddisfatto del lavoro fatto finora"

Pressoché scontato che la venuta in Langa del vicepremier e segretario nazionale della Lega Matteo Salvini – ieri di passaggio in Granda tra l’apertura dell’Asti-Cuneo, l’inaugurazione della sede albese della Lega e una visita all’Alstom di Savigliano – diventasse l’occasione per parlare di politica e soprattutto del prossimo appuntamento elettorale delle regionali 2024.



Alla domanda, se la sua venuta ad Alba potesse leggersi come un’investitura per una nuova candidatura del governatore Cirio alla guida del Piemonte, il ministro ha prima spiegato: "Sinceramente non sapevo nemmeno che l’ottimo Alberto fosse di Alba". "Sono qui – ha aggiunto – perché avere avuto una piccola parte nella chiusura dei lavori dell’Asti-Cuneo è una soddisfazione grande". Per poi aggiungere, ha spiegato prima di recarsi al taglio del nastro del circolo langarolo del Carroccio: "Sono assolutamente soddisfatto di quello che la Regione Piemonte sta facendo in questi anni. C’è tempo, ma non vedo l’ora che arrivi il giorno della riconferma".