Costigliole Saluzzo, nasce il gruppo di Azione: sarà guidato da Luigi Molinengo

Azione continua a crescere e radicarsi nella provincia di Cuneo. Nel corso delle settimane continuano ad aumentare le adesioni degli amministratori locali e dei gruppi di giovani referenti su tutto il territorio della provincia Granda. Dopo la nascita, la scorsa settimana, del gruppo su Bagnolo Piemonte anche Costigliole Saluzzo avrà il suo referente cittadino nel giovane Luigi Molinengo.

Luigi Molinengo, classe 1999, studente al quinto anno del Politecnico, segretario della Pro loco costigliolese e figlio dell'ex sindaco di Costigliole Pietro Molinengo, sarà il riferimento del partito di Carlo Calenda su Costigliole Saluzzo.

Il segretario provinciale di Azione Andrea Vassallo dichiara: "Azione è sempre più attrattiva tra i giovani under 30. I giovani che aderiscono ad Azione trovano una squadra che sceglie volutamente di puntare su di essi, per costruire la classe dirigente e gli amministratori del domani! Lo dimostra il centro studi nazionale di Azione, composto da giovani molto preparati e competenti che studiano con attenzione le proposte che vengono presentate. Anche sul territorio ci sono giovani preparati come Luigi Molinengo che conosco personalmente da diversi anni: in questo tempo ho imparato ad apprezzare le sue grandi capacità! L'adesione di giovani qualificati e intraprendenti come Luigi ci permette di fare un lavoro ancora più capillare in provincia di Cuneo!".

Luigi Molinengo dichiara: "Ho aderito ad Azione alcuni anni fa perché credo in una politica che metta al centro valori liberali e riformisti. Accetto con molto piacere di lavorare come referente del partito sul comune di Costigliole Saluzzo perché credo fortemente che la politica partitica sia la migliore soluzione per dare voce a quelle istanze e quei bisogni che interessano i territori, al di là della disaffezione generale che sembra star vivendo. La società cambia e noi giovani, che vogliamo un cambiamento, non possiamo esimerci dal dare il nostro contributo. Sarò a disposizione di tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla bella realtà che è Azione: una famiglia politica radicata sul territorio provinciale che può contare su straordinarie personalità, del mondo amministrativo e non solo".

Per chi volesse partecipare alle attività dei gruppi di Azione può scrivere a ufficiostampagrandainazione@gmail.com oppure iscriversi sul sito www.azione.it