Salvini in Granda, il ringraziamento di Bergesio al Segretario Nazionale Molinari: "Giornata importante"

Nella giornata di ieri (lunedì 3 aprile) il Vicepremier Matteo Salvini è stato in Granda per un tour iniziato con l'apertura al traffico del lotto Verduno-Roddi della A33 per poi continuare con l'inaugurazione della sede Lega di Alba e un incontro con vertici e dipendenti della Alstom di Savigliano.

"Un ringraziamento va al nostro Vicepremier Matteo Salvini e al nostro Segretario nazionale Riccardo Molinari - commenta il Segretario provinciale Lega Salvini Premier Senatore Giorgio Maria Bergesio - per questa importante giornata. La Lega vuole ripartire dal territorio e dalle infrastrutture: temi concreti per il futuro della Granda, a dispetto dei "signori del no" della sinistra".

"Inaugurare una nuova sede della Lega in Provincia - continua Bergesio - vuole per noi simboleggiare la nostra vicinanza ai cuneesi e alla buona amministrazione locale, partendo dall'ascolto e dalla capacità di dare risposte. Al riguardo, un ringraziamento va poi a tutti quei militanti e sostenitori che nel continuo si adoperano per l'attività del nostro Movimento".