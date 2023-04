Direzione Ospedale Santa Croce-Carle, arriva un commissario, ma non sarà Guerra

La vicenda delle dimissioni del direttore generale dell’Aso Santa Croce-Carle, Elide Azzan, cui hanno fatto seguito quelle del direttore sanitario, Monica Rebora, si sta trasformando, ogni giorno che passa, in una “pentola a pressione”.

Pd e 5 Stelle sparano sulla maggioranza di centrodestra che governa la Regione. Parte della minoranza del Consiglio comunale di Cuneo, dagli Indipendenti di Boselli e Armellini a Beppe Lauria, chiamano in causa sia chi guida la Regione che il Comune di Cuneo.

Insomma, a voler evocare il romanzo di Carlo Emilio Gadda si tratta di un “pasticciaccio brutto” cui l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, deve mettere mano quanto prima per evitare che la vicenda deflagri più di quanto già non stia succedendo.

È iniziata dunque una corsa contro il tempo, ma il passaggio è oltremodo delicato anche perché tutti chiedono a Icardi tempestività d’intervento e chiarezza di prospettive.

La nomina potrebbe arrivare già oggi stesso o domani, visto che il soggetto interpellato avrebbe già dato il proprio assenso.

Le bocche sono cucite, ma qualcosa, almeno per ciò che concerne il profilo, trapela.

È tramontata definitivamente l’ipotesi, caldeggiata dal presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’Asl Marco Gallo, sindaco di Busca, di affidare l’incarico a Giuseppe Guerra, direttore dell’AslCn1.

Si sa con certezza che non si tratterà di un “direttore generale”, bensì di un “commissario” con un incarico quasi “ad acta”, con ampie facoltà, di stretta fiducia della giunta regionale, il cui ruolo si esaurirà alla scadenza della legislatura, cioè tra un anno quando si tornerà alle urne.





L’identikit è grosso modo questo: “funzionario di alto profilo, autorevole, di comprovata esperienza manageriale, estraneo a condizionamenti locali”.





Trattandosi di commissario, il nominativo non deve obbligatoriamente essere attinto alla graduatoria dei direttori generali.

La consegna che riceverà dalla giunta è quella di mettere in carreggiata il percorso del nuovo ospedale in modo da tacitare il prima possibile le critiche che stanno fioccando copiose da ogni dove.





L’assessore alla Sanità Icardi sa che deve fare presto non solo per silenziare le opposizioni ma anche per rispondere ai Fratelli d’Italia e al presidente Cirio, visibilmente seccati dalla piega che il “caso Santa Croce” sta prendendo.





GpT