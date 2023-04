Bonelli: viaggio a Roma per le classi quarte

La settimana scorsa le classi quarte del Bonelli di Cuneo hanno partecipato al viaggio di istruzione a Roma di quattro giorni.

L’alunna Revello Alessandra (4 B RIM) ha raccontato così l’esperienza: "Personalmente credo che questa uscita ci abbia permesso non solo di poter visitare una città immensa e a tratti magica, ma ci abbia anche fornito l’opportunità di poter conoscere meglio i nostri compagni di scuola; è stato un viaggio che rifarei senza dubbio dato che, inoltre, abbiamo avuto modo di conoscere maggiori informazioni sulle origini della cultura del nostro Paese. La parte più interessante, secondo me, è stata la visita al Colosseo in quanto la guida ci ha spiegato con empatia la storia della sua costruzione, simbolo della nostra capitale.

Successivamente, durante il terzo giorno, abbiamo avuto l’occasione di poter visitare Piazza San Pietro e abbiamo appreso più a fondo l’aspetto religioso di questa città sin dalle sue più antiche radici: infatti, la guida ci ha illustrato in modo approfondito l’evoluzione dell’arte e del pensiero nella costruzione delle Basiliche e Chiese presenti nella città. Un altro luogo che mi ha colpita in modo particolare è stato Castel Sant’Angelo, in quanto, arrivati in cima a questo edificio, c’era un enorme corridoio che permetteva di raggiungere le balconate dalle quali si apre una veduta immensa di questa meravigliosa città. Infine, dopo questa gita posso concludere affermando che ogni singolo angolo di questa meravigliosa città mi è rimasto impresso nel cuore in quanto custodisce tutta la storia, la magia, la cultura della nostra civiltà>.

Grazie ai docenti che pazientemente ci hanno accompagnato in questa esperienza.