I ragazzi dell'istituto comprensivo di Robilante protagonisti del "Donacibo"

Nelle scorse settimane si è svolto un percorso didattico di Educazione Civica rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Robilante al fine di sensibilizzare bambini e ragazzi al tema della povertà, secondo l’obiettivo n.1 dell’Agenda 2030 “Eliminare la povertà”. Sono state coinvolte tutte le classi dei plessi di Roccavione, Robilante, Valdieri ed Entracque della Scuola Primaria e dei plessi di Robilante, Roccavione, Valdieri e Vernante della Secondaria di primo grado.

In tutte le classi della Secondaria di Robilante e di Roccavione e nelle classi quarta e quinta degli stessi plessi sono intervenuti in aula degli operatori dell’ente Caritas diocesana e dei volontari delle rispettive parrocchie, per illustrare le varie problematiche legate alle situazioni di disagio economico e le soluzioni organizzative messe in atto dalla Caritas.

A conclusione del percorso è stata offerta a bambini e ragazzi di tutti i plessi coinvolti la possibilità di aderire all’iniziativa nazionale della Colletta alimentare nelle scuole. La settimana del Donacibo, proposta alla Scuola dall’associazione Altrocanto, si è svolta dal 13 al 17 marzo: gli alunni hanno portato a scuola del cibo confezionato a lunga scadenza, che è stato poi selezionato per genere e sistemato nelle scatole messe a disposizione dal Banco alimentare.

Il gesto concreto di condivisione è stato accolto con grande partecipazione delle famiglie e degli stessi ragazzi e ha contribuito in modo significativo alla preparazione delle borse viveri offerte periodicamente alle persone in difficoltà dai volontari delle parrocchie del territorio.



“A nome nostro e dei colleghi desideriamo ringraziare di vero cuore tutte le famiglie, i bambini e i ragazzi che con grande entusiasmo hanno aderito a questa iniziativa; ci auguriamo che la loro vita possa sempre essere contraddistinta dalla generosità verso chi è meno fortunato di loro", riportano le insegnanti referenti del Progetto Donacibo Teresa Giraudo e Silvia Pellegrino.