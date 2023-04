Lions Club Cherasco: oltre duecento partecipanti alla cena solidale per la scuola primaria

Sabato 25 Marzo si è tenuta la cena fortemente promossa dal LIONS Club di Cherasco insieme alla Sezione Alpini e le Associazioni che operano sul territorio del Comune di Cherasco con lo scopo di raccogliere fondi destinati ad un progetto collegato alla nuova scuola in fase di costruzione.

Il service ha lo scopo di attrezzare una stanza dedicata, appositamente predisposta all’interno della nuova scuola primaria, da destinare ai bambini con disabilità dove possano svagarsi, giocare e stare insieme usufruendo di strumenti ed arredi progettati su misura per le loro particolari esigenze.

All’evento chiamato “Cena Solidale di Primavera” hanno partecipato e contribuito alla finalità le differenti Associazioni operanti sul territorio cheraschese, in primis il Gruppo Alpini che ha messo a disposizioni i locali ma soprattutto la “forza lavoro” dei Soci e gentili consorti impegnate in cucina, l’Associazione Arcipelago, l’Associazione “il sorriso”, Centro d’Incontro di Cherasco, Associazione “Ruote d’Epoca”, Associazione degli insegnanti del plesso scolastico, Associazione Carabinieri e tante altre.

Ma è stata in primis la presenza di più di 200 partecipanti, Cheraschesi e non, a rendere l’evento speciale ai quali va un sentito ringraziamento!

Il presidente del LIONS Club Cherasco Fulvio Zorniotti ha illustrato il progetto, nato grazie ad un importante contributo iniziale del Club Ruote d’Epoca, cresciuto grazie alla sensibilità delle altre Associazioni e di moltissimi cittadini, in una gara di solidarietà che ci rende orgogliosi di appartenere a questa comunità. Si sono così creati i presupposti per poter ottenere un ulteriore contributo dalla Fondazione LCIF - Fondazione Internazionale del Lions Club - che permetterà di ampliare il service e quindi, in aggiunta, di consentire l’allestimento di attrezzature specifiche anche nello spazio verde ed in altre aree comuni, per rendere la nuova scuola davvero Inclusiva.

Toccante il ringraziamento di un genitore di un bambino con disabilità, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti per questo progetto.

“Non ci devono essere bambini diversamente abili ma la scuola deve essere inclusiva cioè abbattere le barriere e le diversità fra i vari bambini” infine ha sottolineato il Dirigente scolastico Dott. Alberto Galvagno presente alla cena insieme a diversi insegnanti.

In collaborazione con l’Ufficio Tecnico del Comune e con le strutture dell’Istituto Comprensivo, il progetto sta prendendo forma in parallelo con l’avanzamento dei lavori di realizzazione della nuova scuola. L’obiettivo è di renderlo interamente operativo entro la fine dell’anno.