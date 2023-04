Ballerini cuneesi sul podio a Bassano del Grappa

Alyssa Arzani, Leonardo D’Angelo, Elisa Demichelis e Lorenza Perottino sabato 1 Aprile hanno raggiunto ottimi piazzamenti alla competizione IDO National “Bassano Dance Festival” presso il Palaubroker di Bassano del Grappa.



Alyssa Arzani si conferma campionessa nel circuito IDO National con il primo posto ottenuto nel Latin Style in Samba, Cha cha cha, Rumba e Jive mantenendo l’ottimo piazzamento nel circuito nazionale di Danza Sportiva.



Leonardo D’angelo vince la categoria 15/16 maschile in Samba (prima gara in categoria), Cha cha cha e Rumba e conferma il primo posto nazionale.



Le atlete Elisa Demichelis e Lorenza Perottino invece hanno raggiunto la medaglia di bronzo nel Latin Style sincronizzato in Samba, Rumba e Jive, mentre hanno sfiorato il podio in Cha cha cha.



Ora il calendario le vedrà occupati il 13/14 Maggio al Sardinia International a Porto Torres.