Calcio Eccellenza: Salvatore Telesca non è più l'allenatore dell'Alba Calcio

Salvatore Telesca non è più l'allenatore dell'Alba Calcio.

Ne ha comunicato l'esonero la società langarola attraverso i suoi canali ufficiali.

Presumibilmente decisive, ai fini della decisione della dirigenza, le ultime due sconfitte (consecutive) contro Cheraschese e Moretta che hanno pregiudicato le possibilità di vincere il girone di Eccellenza.

Scelta "interna" per chiudere la stagione con mister Lo Nano, tecnico della Juniores, chiamato a guidare la prima squadra.

LA NOTA UFFICIALE DELL'ALBA CALCIO

"L’Alba Calcio comunica che il tecnico Salvatore Telesca non è più l’allenatore della 1ª Squadra.Al mister a cui va un profondo ringraziamento per il lavoro svolto con grande professionalità, vanno i migliori auguri per una vita piena di soddisfazioni sportive e non solo."