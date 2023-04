Ciclismo: trionfo di Valentina Basilico al GP Esperia in Rosa (FOTO)

L’attività agonistica a Piasco inizia con il GRAN PREMIO ESPERIA IN ROSA, gara dedicata alle donne open.

La prima edizione di questa competizione femminile è un successo, con 150 atlete iscritte in rappresentanza di 19 squadre; una gara aperta ai team juniores, elite e continental, che ha visto la presenza delle più importanti formazioni professionistiche in ambito italiano e non solo, che hanno schierato al via anche atlete provenienti da Francia, Svizzera, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia.

La corsa è stata proprio dominata dalle formazioni più quotate, con il successo colto da Valentina Basilico (Bepink) davanti a Carmela Cipriani (Isolmant Premac Vittoria) e Francesca Pellegrini (UAE Development Team).

Le oltre 100 partenti hanno affrontato la prima parte pianeggiante del percorso di gara sotto l’attento controllo della UAE, formazione che cura la crescita dei migliori talenti per il passaggio a World Tour Femminile ed è collegata all’omonimo team professionistico nel quale milita Pogacar.

Nel breve circuito Piasco-Villanovetta-Costigliole hanno tentato la fuga Sara Fiorin (UAE), Valentina Zanzi (BFT Burzoni) e Asia Zontone (Isolmant-Premac-Vittoria), ma il gruppo ha sempre ricucito. Momento chiave della corsa è quindi diventato la colletta di Rossana; al secondo passaggio l’azione corale della Bepink ha allungato il gruppo, dal quale sono evase, nel tratto in salita, 3 atlete: Matilde Vitillo (Bepink), Beatrice Rossato (Isolmant-Premac-Vittoria), Federica Piergiovanni. La loro azione di forza ha caratterizzato gli ultimi 30 km di gara, raggiungendo un vantaggio massimo di 50 sec ai piedi dell’ultima ascesa. Nell’ultima salita il gruppo dimezzava il distacco per poi lasciare di nuovo spazio con 37 sec ai meno 10 km dalla conclusione.

L’ultimo giro in pianura è stato un vero e proprio tira e molla, con le fuggitive che si sono spente piano piano nel falsopiano conclusivo, mentre alle loro spalle il gruppo preparava i treni per la volata.

Finale palpitante, con l’attacco neutralizzato ai meno 500 m dall’attivo proprio in vista dello strappetto di via Venasca. Lì era abile Silvia Zanardi (Bepink) a prendere in mano la situazione e pilotare al meglio la compagna Valentina Basilico verso il successo in uno sprint che non ha dato scampo alle avversarie Cipriani e Pellegrini. Al 4°posto la stessa Zanardi, vincitrice la scorsa domenica a Buttrio, a completare una settimana superlativa per la Bepink. 5° posto per la giovanissima Sara Piffer (Team Willier) che si aggiudica la classifica Donne Juniores davanti a Silvia Milesi (Isolmant Premac Vittoria) e Martina Testa (Canturino 1902).

Una prestazione di livello assoluto, applaudita con piacere da Franco Graglia, Vice Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte e da Paolo Bongioanni, Consigliere Regionale del Piemonte, che hanno supportato la manifestazione sancendo, ancora una volta, la grande attenzione delle istituzioni Piemontesi per la valenza del connubio tra ciclismo e territorio. Unione consolidata in sinergia con Massimo Rosso, presidente del Comitato Regionale FCI piemontese, che ha fortemente voluto questa gara per supportare il ciclismo femminile.

Una grandissima soddisfazione per tutto il gruppo organizzativo del Velo Club Esperia Piasco, con un raggiante presidente Bruno Salvatico felice di aver allestito questa gara per la massima categoria femminile, pronto ad affrontare i prossimi impegni organizzativi.