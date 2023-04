Cuneoginnastica: doppio argento nella prima prova del campionato regionale individuale

Nel massimo livello individuale silver LE eccellenza le due ginnaste della ASD Cuneoginnastica non passano inosservate.

Nella categoria delle allieve 2 (anno 2013) Sofì Myftaraj si distingue con il suo esercizio a corpo libero con il quale riesce a mettere in luce tutte le sue qualità tecniche ed espressive ottenendo il miglior punteggio di specialità (11.250). Scende poi in pedana con il cerchio, nuovo attrezzo per lei, con il quale commette qualche imperfezione di troppo. Per Sofì la gara si conclude con una buona medaglia d'argento.

Ottima gara tra le allieve 3 (anno 2012) quella condotta dalla cuneese Matilde Viano. Delicata e elegante Matilde esegue un esercizio al corpo libero sulle note di "Voilà". Stupisce poi la giuria con le clavette, attrezzo con il quale “Mati” ottiene uno strepitoso 14,275, punteggio più alto nella sua categoria. Matilde sale così sul secondo gradino del podio.