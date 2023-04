Sci di fondo: Coppa Italia Rode, Daniele Serra si aggiudica il circuito maschile

Con la tappa conclusiva disputata a Dobbiaco, si è conclusa la lunga stagione della Coppa Italia Rode.

Di seguito tutti i vincitori delle relative classifiche (assoluta, civili, under 23, under 20, under 18 e graduatorie a squadre).

La classifica complessiva femminile premia Stefania Corradini (Sottozero Nordic Ski Team) che ha preceduto Denise Dedei (CS Esercito) ed Emilie Jeantet (CS Esercito); fra gli uomini Daniele Serra (CS Esercito) si è imposto su Luca Del Fabbro (GS Fiamme Gialle) e Nicolò Cusini (CS Esercito).

La classifica riservata ai civili ha visto imporsi fra le donne Stefania Corradini (Sottozero Nordic Ski Team) davanti a Maddalena Somà (Under Up Ski team) ed Eugenia Maria Boccardi (under Up Ski Team), fra gli uomini Luca Compagnoni (Under Up Ski team) si è piazzato davanti a Federico Bonino (VVF Godioz) e Andrea Gartner (Under Up Ski team).

Nella categoria under 23 maschile vittoria di Nicolò Cusini (CS Esercito) su Luca Compagnoni (Under Up Ski team) e Mauro Balmetti (GS Fiamme Oro), fra le donne Denise Dedei (CS Esercito) ha battuto Emilie Jeantet (CS Esercito) e Veronica Silvestri (GS Fiuamme Gialle).

Nella categoria under 20 maschile Andrea Zorzi (GS Fiamme Gialle) è salito sul gradino più alto del podio davanti a Denis Doliana (GS Fiamme Oro) e Hannes Oberhofer (GS Fiamme Gialle), in campo femminile Ylvie Fllie (ASC Sesvenna) ha preceduto Lucia Isonni (CS Esercito) e Virginia Cena (CVVF Godioz).

Negli under 18 maschili Gabriele Matli (GS Fiamme Gialle) si è messo alle spalle Alessio Romano (CS Carabinieri) e Federico Pozzi (Alta Valtellina), fra le donne Marie Schwitzer (CS Carabinieri) davanti a Marit Folie (ASC Sesvenna) e Anna Maria Ghiddi (Olimpic Lama).

Infine il CS Esercito si è imposto a livello di società su GS Fiamme Oro e CS Carabinieri, mentre le Alpi Centrali si sono imposte sul Trentino e Veneto a livelo di Comitati regionali, relativamente alla categoria junior.