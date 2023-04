Soci Sindacato Pensionati CGIL in Provenza

Il Sindacato Pensionati italiani (SPI) della CGIL di Cuneo e Saluzzo, dopo il lungo periodo dovuto alla pandemia, ha dedico di organizzare per i propri soci una vacanza di due giorni, affidandosi all’Agenzia Controtendenza - Cacao Viaggi.

Domenica due aprile il folto gruppo è partito con meta la Provenza, dove ha visitato i borghi di L’Isle sul la Sorgue e Fontaine de Vancluse, quest’ultima famosa per aver a lungo ospitato il poeta Francesco Petrarca, dovendo però fare i conti con il temibile vento Mistral.

Il giorno successivo dopo la visita dell’abitato di Forcalquier, il pullman della SAV si è diretto verso i campi in cui ad aprile fioriscono i tulipani, che offrono allo sguardo una bellissima distesa multicolore. I bulbi vengono spediti dall’Olanda a svernare in Provenza, dove il clima è più favorevole, per poi essere nuovamente inviati nel paese d’origine per la vendita. La visita alla città di Sisteron, denominata la Perla dell’Alta Provenza, ha concluso questa due giorni passata in allegra compagnia.