Pasqua in agriturismo, Coldiretti Cuneo: trionfano buon cibo, natura e piccoli borghi

Sono oltre mezzo milione i vacanzieri italiani che hanno scelto di alloggiare in agriturismo nel weekend di Pasqua, anche nella Granda, spinti dalla voglia di stare all’aria aperta alla ricerca del buon cibo nel segno di un turismo di prossimità, sostenibile in termini di costi, distanze e rispetto del proprio benessere. È quanto emerge dalla prima analisi di Coldiretti per le vacanze di Pasqua.

Un trend – spiega Coldiretti Cuneo – che vede protagonista la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori fra campagne, colline e vallate alpine, che ha portato le 300 strutture agrituristiche cuneesi ad incrementare l’offerta di attività ed esperienze con servizi innovativi per sportivi, curiosi e ambientalisti, oltre a visite culturali, percorsi naturalistici, wellness, degustazioni e laboratori di cucina a Km zero.

Proprio la cucina stagionale a base di eccellenze locali resta una delle ragioni principali per scegliere l’agriturismo, in un Paese come l’Italia dove circa un terzo del budget delle vacanze – precisa la Coldiretti – è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o souvenir enogastronomici nei mercati che si moltiplicano con l’arrivo della primavera.

“Le festività pasquali e i ponti di primavera sono un banco di prova importante in vista della prossima estate e i primi dati confermano che l’agriturismo è entrato definitivamente nel cuore e nelle abitudini dei cuneesi e degli italiani grazie al notevole processo di qualificazione del settore che è oggi in grado di offrire servizi diversificati tra loro che attirano non solo gli amanti della buona cucina e della serenità, ma anche escursionisti, nostalgici delle antiche tradizioni, naturalisti e sportivi” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“Oltretutto gli agriturismi di Terranostra Campagna Amica si distinguono per essere altamente qualificati – ricorda Chiara Andreis, Presidente di Terranostra Cuneo – grazie ai percorsi formativi periodicamente organizzati, gli ultimi dei quali sono stati realizzati proprio in queste ultime settimane con un focus sui menu stagionali e sui vini a tavola, volti alla valorizzazione del nostro territorio nella quotidianità dell’accoglienza e nell’attenzione all’ospite”.

Per scegliere l’agriturismo giusto – sottolinea Coldiretti Cuneo – il consiglio è di visitare il sito web www.campagnamica.it dove scoprire tutte le proposte di soggiorno, gusto ed esperienze.