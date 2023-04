Il cordoglio del Comune di Barge per la scomparsa di Paolo Agù

Il sindaco Ivo Beccaria e l’intera amministrazione comunale si uniscono al generale cordoglio per la scomparsa del sig. Pier Paolo Agù, mancato lo scorso 1° aprile 2023.

Esprimono sentimenti di riconoscenza e immensa stima per l’importante servizio svolto dal defunto Pier Paolo Agù in veste di amministratore e sindaco di Barge.

Il sindaco Beccaria, in particolare, ricorda con grande apprezzamento la figura di Agù negli anni dal 2007 al 2012, periodo in cui entrambi operarono in veste di amministratori presso il Comune di Barge, Beccaria come consigliere di maggioranza dell’amministrazione guidata dall’allora sindaco Luca Colombatto e Agù come consigliere di Minoranza.