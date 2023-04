Al via le celebrazioni per gli 850 anni della Certosa di Pesio, luogo di bellezza e spiritualità

La Certosa di Pesio compie 850 anni. Un anniversario importantissimo, per il quale è stato costituito un Comitato che, nel corso di un lungo anno, ha dato vita ad un lungo e articolato programma di eventi, che prenderanno il via il prossimo 6 maggio alle 16 con un concerto inaugurale. Organizzato dai missionari della Consolata, vedrà esibirsi l'orchestra sinfonica amatoriale italiana di Boves e sarà anche l'occasione per presentare il progetto di restauro delle facciate.

Concerti, ma anche escursioni, esercizi spirituali, convegni, momenti di rilflessione per famiglie e giovani e visite guidate alla scoperta dell'antica Certosa di Pesio, immersa nel silenzio dei boschi millenari. Il monastero certosino, distante dalle vie di comunicazione, luogo perfetto per nutrire lo spirito, è la più antica delle certose italiane ancora esistenti.

E in questo 2023 sarà davvero valorizzata nella sua bellezza e nella sua unicità.

Il complesso monumentale della Certosa di Pesio, in alta valle Pesio, rappresenta un “unicum” per la provincia di Cuneo sia perché monumento storico nazionale con una grande valenza architettonica e artistica, sia per il significato culturale e spirituale che lo stesso rappresenta per tutta la comunità provinciale.

Il Comitato, stamattina, nella sede della Provincia, ha presentato il calendario di eventi e celebrazioni. E' costituito da Provincia di Cuneo; Comune di Chiusa di Pesio; Regione Piemonte; Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti Cuneo; Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta; Istituto dei Padri Missionari della Consolata; padre missionario ‘Priore’ della Certosa della Chiusa di Pesio; Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime.

E' stato anche predisposto un sito internet con tutta la storia della Certosa e con il ricco calendario di eventi che termineranno a dicembre 2023.

https://www.provincia.cuneo.it/certosa-pesio/