Beinette, al via i lavori di riqualificazione dei marciapiedi in via Vecchia Cuneo

A partire da martedì 11 aprile 2023 si svolgeranno i lavori di manutenzione straordinaria del tratto di marciapiede di via Vecchia Cuneo dall'intersezione con via Giovanni XXIII alla rotonda di San Rocco - lato destro in direzione Chiusa di Pesio.

Il progetto prevede l'asporto degli archetti salvapedoni, la scarifica, la stesa di un tappetino di asfalto ed il successivo riposizionamento delle barriere salvapedoni.

I lavori sono stati aggiudicati alla ditta BFG di Villanova Mondovì con un importo di 22.707,73 + IVA.