Carcere di Saluzzo, la denuncia della Cgil: "Gravi lacune nella sicurezza"

“Nel carcere di Saluzzo abbiamo riscontrato gravi carenze che riguardano la sicurezza del penitenziario e personale di Polizia Penitenziaria costretto a lavorare in ambienti indecenti”.



Lo affermano i componenti della delegazione sindacale Mirko Manna, Fp Cgil nazionale, e Vanja Cecchini, segretaria Fp Cgil Piemonte, che ieri pomeriggio si sono recati nel penitenziario per una visita sui luoghi di lavoro.



“Il carcere di Saluzzo, tra i più recenti in Italia, inaugurato negli anni ‘90, nonostante i detenuti presenti siano numericamente inferiori rispetto a quelli previsti, presenta condizioni di lavoro per i poliziotti penitenziari davvero poco dignitose con arredamenti e strumenti di lavoro a dir poco fatiscenti”.



“L’aspetto più grave però - proseguono i sindacalisti - sono alcune lacune che abbiamo verificato sulla sicurezza e che saranno oggetto di informative e richieste riservate al capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e ai sottosegretari alla Giustizia. Assurdo che, ad oggi, si continui a fare scarica-barile su aspetti così importanti e che l’amministrazione penitenziaria non abbia adeguati strumenti di controllo per verificare, sanzionare e risolvere certe manchevolezze”.