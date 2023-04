Cuneo, i lavori del teleriscaldamento nel centro storico modificano la viabilità

A partire da martedì 11 aprile, per consentire i lavori per la posa del teleriscaldamento, verrà chiuso l’incrocio tra via Savigliano e via A. Diaz.



Tale cantiere comporterà anche l’inversione di marcia di Via Chiusa Pesio (con senso di percorrenza da via Roma verso Lungogesso Giovanni XXIII), per permettere alle auto in transito su via Savigliano di poter uscire dal centro storico.



Il cantiere avrà una durata stimata di un mese.