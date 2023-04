Cuneo, posate le nuove condotte idrauliche: domani mezza città sarà senz'acqua

Domani sarà una giornata senz'acqua per tutta la Cuneo lato Stura a monte di piazza Galimberti.

E' infatti prevista la messa in servizio definitiva delle condotte posate negli ultimi mesi in corso Dante, corso IV Novembre, via Meucci, via XXIII Aprile, via Felice Cavallotti, via Bassignano e via Bruni.

Tale attività comporterà la chiusura dell’acqua dalle 8.30 alle 14.30 per le utenze da corso Giolitti e fino a corso Dante (zona blu, vedi mappa allegata) e dalle 8.30 alle 18.30 per le utenze comprese tra corso Dante e corso Soleri (zona rossa).

La data è stata scelta anche per l'inizio delle festività pasquali delle scuole, essendoci, nell'area interessata dall'assenza di acqua, ben tre plessi scolastici. Chiuse anche diverse attività di somministrazione.

I lavori hanno comportato la sostituzione di 1.000 metri di condotte esistenti e soggette a perdite e la realizzazione di 50 allacciamenti per un importo complessivo di 380.000 euro.

Gli interventi – programmati con l’Ufficio di Polizia Municipale della Città di Cuneo – prevedono alcune modifiche alla viabilità per garantire l’esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa di sicurezza e con l’obiettivo di ridurre al minimo il disagio per i cittadini. Fino al 7 aprile saranno chiusi due tratti di strada in via Bassignano ed in via XXVIII Aprile, identificabili sulla cartina dai tratti di strada colorati di rosso.

Verranno realizzati collegamenti idraulici per la messa in servizio delle condotte in via Bassignano angolo Corso Dante, via Bassignano angolo via Felice Cavallotti, via Bassignano angolo Via XXVIII Aprile e corso Dante angolo via XX settembre.

Saranno impiegate 4 squadre per un totale di 20 operai delle aziende aggiudicatarie dei lavori: gli interventi saranno realizzati in contemporanea.

L’intervento in via Bassignano angolo corso Dante prevede la posa di una saracinesca per distrettualizzare la rete e ridurre il numero di utenze interessate da eventuali interventi futuri di manutenzione ordinaria/straordinaria.

Per ridurre i tempi di intervento è stato realizzato, in officina, uno specifico pezzo speciale su misura in acciaio inox per collegare la rete esistente a quella nuova.