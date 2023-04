"Dalla terra al mare": Piemonte e Liguria fanno squadra per promuovere il turismo nell'entroterra

Una nuova alleanza tra Ligueria Piemonte, un patto che fa bene al territorio. Si è svolto sabato 1° aprile a Loano il convegno "Dalla terra al mare", con lo scopo di rafforzare la rete degli itinerari culturali nelle due regioni, da sempre molto legate.

Itinerari e percorsi che si snodano dalla montagna piemontese, attraverso borghi e vallate, per scivolare verso il Mar Ligure, percorrendo i sentieri che nel tempo hanno accompagnato i passi di pellegrini, commercianti e viaggiatori.

Un vero e proprio protocollo di intesa per rafforzare le collaborazioni tra soggetti di settori diversi che hanno però un unico obiettivo: fornire un’opportunità di sviluppo duratura e sostenibile ai borghi ed ai territori che si incontrano sugli itinerari culturali attraverso il turismo lento.

E così Federazione Europea itinerari Storici Culturali e Turistici - FEISCT, Associazione Generale Cooperative Italiane – AGCI Liguria e Piemonte, Attività Sportive Confederate - ASC Liguria, Associazione La Marca Aleramica, Associazione Sentieri 2M Piemonte e Associazione Sentieri 2M Liguria hanno stretto un accordo per rendere più efficaci e capillari le azioni di sviluppo e promozione del territorio attraverso la valorizzazione degli itinerari culturali liguri e piemontesi.

Natura, cultura, sport, enogastronomia questi i punti da valorizzare per rendere attrattive anche le zone dell'entroterra, proponendo emozioni e vere e proprie esperienze di viaggio. In occasione della sigla del protocollo si è svolto un momento di approfondimento, con enti pubblici e privati, stakeholder locali, operatori economici, associazioni, professionisti, durante il quale è interventuo anche il sindaco di Montaldo Mondovì, Giovanni Balbo, che ha ricordato l'esperienza positiva della Roà Marenca.

"L'incontro di oggi è un'occasione importantissima per il nostro territorio. - ha detto il primo cittadino montaldese - "Il nostro obiettivo è aprirci verso la Liguria; sono soddisfatto del traguardo che abbiamo ottenuto con la Roà Marenca con il primo anello tra Montaldo e Loano, un territorio che non ha niente da invidiare ad altre regioni. L'obiettivo pora è far conoscere anche l'entroterra dal punto di vista naturalistico ed enogastronomico".

Nel suo intervento il sindaco ha poi espresso la volontà di riproporre un convegno anche a Montaldo Mondovì, verso la fine di luglio.