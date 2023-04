I Battuti Neri di Bra invitano a visitare il tradizionale e suggestivo “Sepolcro”

La città di Bra terrà aperte le chiese per l’adorazione del Sepolcro a partire dalla serata di Giovedì Santo, 6 aprile e nel Venerdì Santo che segna la morte di Gesù in attesa della Risurrezione nel giorno di Pasqua.

Drappi e composizioni floreali sempre nuovi e creativi avvolgeranno la scena di una toccante “Pietà”, incorniciata da variopinte stoffe e ricreata con le statue splendidamente restaurate della Madonna Addolorata e del Cristo morto, che richiamano al sentimento di amore universale. Il tutto incastonato nella meraviglia di un ambiente in stile barocco, per l’occasione illuminato dai ceri disposti in forma di croce nel presbiterio, che saranno accesi dai fedeli in sosta per l’adorazione.