Rabino: "Il turismo in Langhe Monferrato Roero continua a crescere" [VIDEO]

Abbiamo incontrato Mariano Rabino, presidente dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, a Bra, in occasione della presentazione dell’Oasis Photocontest Roero.

Le sue dichiarazioni sono molto chiare rispetto all’evento: “Abbiamo deciso di investire su questo concorso fotografico che porterà nel Roero alcuni tra i migliori fotografi della natura al mondo, accodandoci alle amministrazioni di Bra e Monticello d'Alba: quando i comuni investono in sinergia, noi non ci tiriamo indietro, perché crediamo nella coesione di tutto il territorio. Questo premio fotografico farà conoscere le nostre meravigliose colline ad appassionati provenienti da ogni continente: le immagini che scatteranno visitandole, diventeranno un mezzo di promozione straordinario”.

Le sue 'sentinelle', i sensori dislocati nelle tante strutture ricettive e di accoglienza turistica, hanno fornito nei primi tre mesi dell’anno, dati più che positivi.

Dopo i numeri davvero ottimi del 2022, con 650.000 presenze e un +30% rispetto al 2021 si preannuncia un'altra stagione in crescita.

“Il nostro ottimismo deriva anche dai dati che ci arrivano dal Monferrato. Se Langa e Roero hanno ormai una buona visibilità e sono riconosciute come mete imperdibili in Piemonte, il Monferrato è ancora un passo indietro. Ma negli ultimi tempi si sta lavorando bene, l’attrattiva migliora, e buoni flussi turistici stanno convergendo in una zona dalle grandi potenzialità e ancora tutta da scoprire”.

Mariano Rabino chiude con una considerazione che fa spesso: “Siamo condannati a lavorare bene, a puntare su iniziative condivise, riconosciute e sostenute dai nostri cittadini. Sono convinto che avremo un grande aiuto dagli abitanti di Langa, Roero e Monferrato quando diventeranno essi stessi 'ambasciatori' del loro territorio, assumendosi anche le responsabilità di averne cura. Eventi come l’Oasis Photocontest naturalistico, coinvolgono più soggetti, più realtà, più persone, e sono opportunità importanti che vanno colte e sostenute”.