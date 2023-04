"Incontro con l'autore" per gli alunni della scuola di Mombasiglio

Nel pomeriggio di martedì 4 aprile, nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore”, Enrico Pandiani, scrittore di romanzi e serie noir ormai noto alla comunità di Mombasiglio, è stato ospite alla Biblioteca Civica in occasione della pubblicazione del suo ultimo libro “Due video per un delitto” edito da Piemme.

L’ultima fatica di Pandiani, sua prima produzione per ragazzi, lo ha portato per la primissima volta a parlare della propria esperienza di scrittore di fronte ad una giovanissima platea: gli alunni della Scuola Primaria di Mombasiglio. Dopo una breve introduzione, una pioggia di domande disparate, fantasiose e interessate hanno riempito la sala e ciascuna ha trovato riscontro nelle risposte pazienti e appassionate dell’autore che, con i suoi commenti, ha saputo incuriosire i bambini e dare valore alle parole di ciascuno di loro. Il giovane pubblico ha incalzato l’autore nell’intento di esplorare l’origine della sua passione per la scrittura, le emozioni che possono accompagnare la stesura e la pubblicazione di un libro, le fonti d’ispirazione, l’origine della scrittura e della stampa stesse e tanto altro ancora.

L’incontro è stato organizzato e moderato da Enrico Errani, Presidente del Centro Culturale di Mombasiglio e promotore dei già numerosi incontri pregressi con l’autore dedicati agli alunni. I suoi interventi arguti hanno permesso prima di rompere il ghiaccio e poi di interrompere docilmente il flusso copioso di pensieri e quesiti degli astanti, grandi e piccini, per permettere di terminare l’incontro con gli autografi di rito.

A Lui il più sentito ringraziamento da parte di tutta la comunità scolastica.

Un successo sotto tutti i punti di vista: soddisfatti i bambini, grazie alle risposte esaustive e sincere dell’autore. “Non ci aspettavamo risposte così lunghe!”, - il commento di alcuni bambini; soddisfatte le insegnanti per l’interessata e composta partecipazione delle classi e la grande disponibilità dello scrittore; soddisfatto il Colonnello Errani per la buona riuscita dell’evento, che ha visto scorrere con naturalezza e spontaneità e per aver potuto ospitare ancora una volta l’amico Pandiani e, non ultimo, soddisfatto Pandiani stesso per l’accoglienza calorosa e frizzante, magari non sempre mirata ma sentita e calzante, dei bambini della scuola mombasigliese. “Leggete, leggete tanto.”

Il suo consiglio ripetuto ai giovani lettori riecheggerà tra le mura della biblioteca e su per le scale risalendo nelle aule, per poi seguire i bambini fuori per strada, al parco, a casa, per il mondo, fino al prossimo incontro in cui, tra le pagine di un nuovo episodio, scopriranno altre avventure investigative di Matteo, Muna, Alex, Paloma e Angelo, creatori del club dei Quagga.